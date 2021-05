Markante Wilhelminapomp in Warnsveld krijgt een opknapbeurt: ‘Hard nodig, hij staat op inzakken’

Gelderland trekt toch portemon­nee voor Zutphense hoogspan­nings­ka­bels die bij de gevaarlijk­sten van Nederland horen

30 april Hoewel er al jaren grote angst heerst bij omwonenden van de hoogspanningskabels in Zutphen, was de provincie tot dusverre duidelijk: Gelderland betaalt niet mee aan het onder de grond wegwerken van deze kabels. De gemeente Zutphen zelf heeft de benodigde miljoenen niet, waardoor de zogenoemde verkabeling ver weg leek. Daar lijkt verandering in te komen nu Gelderland toch in gesprek gaat om mee te betalen.