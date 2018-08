McDonald’s pakt zwerfvuil in Zutphen aan

Als het aan Koning ligt, is het binnenkort gedaan met de lege blikjes Red Bull, sigarettenpakjes, papieren zakken van ‘zijn’ nabijgelegen McDonald's, plastic lege flesjes en lege zakken chips in de berm van de N348 in Zutphen richting Warnsveld. Een medewerker van werkbedrijf Delta in Zutphen moet het gebied in een brede straal rond de McDonald's in Zutphen gaan schoonhouden. „Deze medewerkers hebben wij al in onze restaurants in Apeldoorn en Deventer. Hopelijk kunnen we op deze manier een vuist maken tegen dit asociaal gedrag”, zegt franchisenemer Henk Koning.