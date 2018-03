McDonald’s Zutphen wil langer open

De fastfoodzaak moet om 1.00 uur’s nachts de deuren sluiten. ,,We merken dat de vraag van het publiek verschuift’’, zegt Braaf. ,,Als ik kijk hoeveel klanten er tussen 0.00 en 1.00 uur bij ons langskomen, dan ligt dat aantal zonder te overdrijven tien keer zo hoog als een jaar of twee geleden. Het is een trend dat mensen later gaan eten en dat geldt dus ook voor mensen die in de avond nog bij ons langs willen komen.’’

24 uur

,,Het gaat ons met name om de vrijdag- en zaterdagavond'', vervolgt Braaf. ,,Op die dagen moeten we sluiten terwijl de klanten nog voor onze deur staan.’’ Braaf verzekert dat hij zijn vestiging niet 24 uur per dag gaat openen, zoals bij meerdere McDonald’s-vestigingen wel gebeurt. ,,We willen tot een uur of 2.00 of 3.00 open kunnen zijn. 24 uur per dag onze vestiging openen, daar hebben we niets aan. We gaan niet open om maar open te zijn, maar volgen het gedrag van ons publiek.’’