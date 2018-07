McDonalds heeft het voor elkaar: ook in Zutphen langer open

Hittere­cord Warnsveld staat nog: 'Het is te vroeg om nu al te juichen'

27 juli Met het einde van deze hittegolf in zicht overheerst opluchting bij Henk Thate (81) uit Driebergen. Het hitterecord dat zijn vader, huisarts Jan Thate, op 23 augustus 1944 noteerde in zijn tuin in Warnsveld staat nog fier overeind. Mocht het nog sneuvelen, dan het liefst in Hupsel, langs de Berkel, meent Thate.