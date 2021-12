Meer dan 100 kwetsbare Zutphenaren krijgen nieuwe plek om te werken: ‘Nieuwe manier van werken’

Beoogde glamping op Bussloo van de baan, ondernemer is furieus: ‘Ik ben voor de gek gehouden’

Ondernemer Jeroen Schreurs is woedend op de gemeente Voorst. De glamping die hij dit jaar wilde beginnen op Bussloo, werd eerder on hold gezet vanwege onderzoek naar de beschermde vleermuis in het recreatiegebied. En hoewel daaruit blijkt dat een glamping geen bedreiging vormt voor de dieren, wil de gemeente toch geen groen licht geven. ,,Ik ben razend. Ik sta op het punt een rechtszaak te beginnen tegen de gemeente.”

30 november