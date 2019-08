Meer gedetineerden in gevangenis Zutphen

Warnsveld­se warmtewim­pel wordt toch in ontvangst genomen door Gilze en Rijen

22 augustus Vierenzeventig jaar en elf maanden stond het Nederlands warmterecord. In de tuin van de Warnsveldse huisarts Thate werd op 23 augustus 1944 38,6 graden gemeten. Reden voor een groots feest in het dorp, nu, 75 jaar later. Dat het record net voor de meet gesneuveld is doordat het in Gilze en Rijen vorige maand 40,7 graden werd, mag de pret niet drukken. Daags voor het feest is er commotie over totaal iets anders: is er iemand uit Gilze en Rijen die de warmtewimpel als symbolisch stokje in ontvangst wil nemen?