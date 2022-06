Meer geld nodig voor achterstallig onderhoud de Hanzehof in Zutphen: ‘Besluit over toekomst komt later’

Komt er een grote opknapbeurt voor de historische concertzaal? Of een metamorfose van de entree? Wat te doen met het verouderde congrescentrum? Het zijn vragen die op korte termijn moeten worden beantwoord als de gemeente Zutphen een definitieve knoop doorhakt over de toekomst van Theater Hanzehof. Voor het zover is, moet er al wel geld uitgetrokken voor achterstallig onderhoud. Meer dan verwacht. In totaal is er 4 miljoen euro nodig om het complex weer even vooruit te kunnen helpen.