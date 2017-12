Meer opties voor glasvezel in Zutphen

Meerderheid stichting huishoudelijke hulp in zicht

18 december De kans lijkt groot dat de Zutphense gemeenteraad in januari besluit de huishoudelijke hulp in een stichting onder te brengen. Daarmee zou Zutphen de eerste gemeente in Nederland zijn die zo’n stap zet. Hoewel er in de gemeenteraad ook felle tegenstand tegen het voornemen bestaat lijkt er zich toch een krappe meerderheid af te tekenen voor het collegevoorstel. De oprichting van een stichting moet huishoudelijke hulpen en cliënten meer zekerheid bieden. Door kortdurende aanbestedingen zijn zorgaanbieders namelijk niet geneigd personeel vast in dienst te nemen, waardoor huishoudelijke hulpen na enkele tijdelijke contracten vaak zonder werk komen te zitten.