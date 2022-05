Meer ruimte voor terrassen in binnenstad Zutphen, ook na coronajaren: ‘Belangrijk voor de stad’

De pleinen in de binnenstad afspeuren, op zoek naar een tafeltje om in de zon te borrelen of een hapje te eten. Als het goed is, wordt die kans vanaf dit jaar een stuk kleiner voor terrasliefhebbers in Zutphen. Terraseigenaren mogen met toestemming van omwonenden of naastgelegen pandeigenaren hun terrassen uitbreiden.