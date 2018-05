Meer telkastjes die bezoekersaantallen centrum Zutphen vastleggen

De door het Woerdense bedrijf Locatus geplaatste kastjes bevatten sensoren waarmee wifi- en bluetoothsignalen worden geregistreerd. Aan de hand daarvan worden anonieme gegevens verzameld over het aantal unieke bezoekers in een bepaald gebied.

Evenementen

Ook bij het evenementenbeleid kan het gemeten succes van een evenement meewegen bij de subsidieverlening. Feith: ,,En wat met name een rol speelt is dat we de laatste tijd veel grilligheid zien in de bezoekersaantallen. Het weer is een belangrijke factor waar je geen invloed op hebt, maar aan andere factoren kun je vaak wel wat doen.”