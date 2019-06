Meerdere tornado's trokken over Oost-Nederland: Dit is de route die ze aflegden

Van Nijmegen naar Zutphen...

...naar Ommen én Holtenberg

Volgens onderzoek van de meteorologen is op de radar te zien hoe de supercel van Nijmegen verder gaat richting Zutphen. Daarbij wordt het buitengebied van Brummen gepasseerd, waar flinke schade ontstaat. Verder verliest een boer in Voorstonden de daken van twee van zijn stallen. Dan raast de tornado door via Holten en Raalte richting de Holterberg. Intussen heeft de supercel zich gesplitst, of is een tweede tornado in de buurt ontstaan, zegt MeteoGroup.

De ‘linker’ bui trekt naar Ommen en veroorzaakt daar eveneens een tornado. Vervolgens trekt deze bui verder naar Nieuweroord, vlakbij Hoogeveen. De ‘rechter’ bui doet het ten zuiden van Hellendoorn gelegen Hulsen aan, waar eveneens een duidelijk schadespoor ontstaat. Daarna trekt deze bui verder de grens over en verdwijnt Duitsland in.