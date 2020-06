Meervoudig redder van de bibliotheken in Zutphen en Lochem stopt ermee: ‘Opgewekt, maar ik zie zorgen’

,,We hebben hele mooie dingen gedaan, maar het was in die jaren toch geregeld ook allemaal veel minder.’’ In de bibliotheek in Zutphen loopt Gerard Huis in 't Veld nog maar eens een rondje. Na deze maand gaat hij met pensioen en zal alleen nog als bezoeker door de boeken in de Broederenkerk snuffelen. ,,Ik wil het goed achterlaten. Dat is grotendeels gelukt. Ik vertrek opgewekt, maar ik zie de zorgen.’’