Mehmetali (20) strijdt in zijn wijk voor eerste Cruyff Court van Zutphen: ‘Voor de hele wijk belangrijk’

VIDEO Felle brand in papiercon­tai­ner op parkeer­plaats van manege in Brummen

14 augustus Er woedde vanavond een hevige containerbrand op de parkeerplaats van Rijvereniging en Ponyclub de IJsselruiters in Brummen. De brand werd iets na 20.30 uur gemeld en de brandweer was bijna twee uur later nog steeds bezig de laatste smeulende resten te doven.