Meiden uit Zutphen organiseren langs de IJsselkade demonstratie tegen racisme

Sensire stopt met zwaarste zorg in Voorst: bewoners moeten uit dorp weg

17:28 Zes (dementerende) bewoners van zorgcentrum De Benring in Voorst moeten verhuizen naar een andere locatie van Sensire in Twello. De zorginstelling zegt dat het onmogelijk is om de intensieve 24-uurszorg voor slechts zes mensen in de benen te houden. De zorgcoöperatie van de instelling hoopt een andere zorgaanbieder te vinden en daarmee een vertrek te voorkomen.