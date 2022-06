Mensen uit heel het land komen naar deze Zutphense wijk om te trippen op truffels: ‘Hier worden trauma’s verwerkt’

Met videoEen depressie overwinnen door te trippen op truffels. Zutphenaar Bart-Willem van Huizum (45) gelooft er heilig in. Sinds januari biedt hij thuis ‘truffelceremonies’ aan in een ogenschijnlijk doodnormale wijk, aan de Caro van Eycklaan. Sindsdien loopt het storm, volgens hem. Onderzoeker Metten Somers is kritisch. ,,We weten nog niet of dit werkt tegen depressies.”