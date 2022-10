Merijn (17) skateboardt vanuit Zutphen naar Binnenhof in Den Haag: ‘Zorgen over het klimaat’

Cabaret van Heit al geheurt in Hanzehof Theater in Zutphen verplaatst naar april 2023

De voorstelling Deurgoan! van cabaretgroep Heit al geheurt op zaterdag 12 november in het Hanzehof Theater in Zutphen is afgelast. Zutphenees Frans Velthuis schrijft op de website dat de rikketik van medespeler Rob van Druten even tegenstribbelde. Daarom is de voorstelling verschoven naar zaterdag 29 april 2023.

26 oktober