Met 160 kinderen op de vlucht voor politie, agenten jagen in ‘The Hunt’ op Zutphense jeugd

Brabantse gezellig­heid in nieuw Zutphens toeristen­bus­je: ‘Wat gebeurt er met de bootjes als het water stijgt?’

Van de ’s-Gravenhof via de Markt en de IJsselkade naar de Walburgiskerk en het oude stadhuis: wie in het toerismebusje in Zutphen stapt, komt niets tekort. Toeristen kunnen instappen, krijgen een rijdende rondleiding en leren van alles over de oude Hanzestad. Hij staat er, na jaren van afwezigheid, sinds vrijdag weer. Maar, komen er ook toeristen op af?

3 juli