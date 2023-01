Met de fiets in de hand klimmen om de brug over te komen: weer storing Oude IJsselbrug

Is dit Lochems raadslid een ‘draaikont’, nu zijn fractie plots anders stemt? ‘Er is gewoon veel veranderd’

Eind 2021 was zijn partij nog groot voorstander van invoering van de zogenoemde ja/ja-sticker in de gemeente Lochem. Dat zou immers leiden tot veel minder papierverspilling. Nu zijn fractie onderdeel is geworden van de lokale coalitie, stemde Bertus Karssenberg met Meedenken met Lochem (MmL) ineens tegen hetzelfde plan. Hoe legt hij dit uit?

24 januari