Met een tolk en begeleiding komen Zutphense en Lochemse statushouders wél uit uitkering

De proef om statushouders met meer begeleiding en met hulp van een tolk aan werk of studie te helpen, moet direct na afloop een blijvend vervolg krijgen. Daarom wordt de proef nog tijdens de uitvoering ervan geëvalueerd.

Nul uitstroom

Tussen 2014 en nu kwamen er in totaal 298 statushouders uit de gemeenten Zutphen (188) en Lochem (110) in de kaartenbakken van sociale dienst Het Plein terecht. Bijna niemand van hen slaagde erin de uitkeringssituatie te verruilen voor betaald werk. ,,De uitstroom was nagenoeg nul, dat was reden om een andere aanpak te proberen", zegt Zutphens wethouder Annelies de Jonge (PvdA). Dat werd een aanpak die specifiek op de doelgroep was gericht, met meer begeleiding en met inzet van tolken. ,,Zodat je weet wie je voor je hebt; wat iemand kan en zoekt."

Met die aanpak vond inmiddels zeventien van de vijftig een baan of studie. ,,Op al die mensen is een uitstroom van zeventien nog geen enorme hoge score", erkent De Jonge, ,,Maar we merken wel dat het nu wat beter gaat. Over de proef ben ik daarom redelijk tevreden." Het doel van de proef is echter nog lang niet gehaald, want dat is om alle vijftig statushouders - vooral Syrische en Eritrese vluchtelingen - te helpen aan een vorm van werk, stage of opleiding.

Beleid

Het gemeentebestuur van Zutphen liet ook het andere gemeentebeleid gericht op statushouders tegen het licht houden, en is daarmee best tevreden: ,,Over het algemeen gaat het goed met de integratie en participatie van statushouders in Zutphen", zo schrijft De Jonge aan de gemeenteraad.