Met je skimboard door de Zutphense fontein? Profboarder Adrien zoekt gekke plekken om zijn kunsten op peil te houden

De 25-jarige Fransman is neergestreken in Rotterdam. Zijn ouders werken er. Eigenlijk is Raza meer een wereldburger. Hij gaat waar zijn board hem brengt. Het land waar hij eigenlijk het meest wil verblijven is Taiwan, waar zijn vriendin woont. Maar de grenzen zijn dicht door corona. Dus houdt hij zijn vaardigheid in Nederland bij. ,,Ik heb urban skimboarden herontdekt”, zegt hij in de vrieskou in Zutphen.