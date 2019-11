Met klankschalen en een didgeridoo wordt de vrouw in een man ontketend in Zutphen: ‘Dit is mancipatie’

Woonstudio in het centrum van Eerbeek volledig uitgebrand

10:22 Een woonstudio aan de Stuijvenburchstraat in het centrum van Eerbeek is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand. De brand werd om 03.20 uur gemeld. Omdat aanvankelijk onduidelijk was of er nog mensen in het pand aanwezig waren, werd de brand behandeld als ‘middelbrand’.