Meteoroloog ontdekt sporen van tornado in Zutphen en sluit Holterberg niet uit

Hoe weet je zo zeker dat de tornado ook Brummen en Zutphen heeft aangedaan?

,,Omdat ik de tornado aan het reconstrueren ben. Ik ben nu in Nijmegen om de schade te onderzoeken. We krijgen allerlei meldingen over schade, waar jullie in sommige gevallen ook over bericht hebben. Ik heb mensen gesproken die verteld hebben over de schade die zij geleden hebben. Bovendien weet ik wat de windrichting was. Zo heb ik de route ook kunnen uittekenen. Dan volg je het pad van de tornado, op zoek naar zichtbare schade. Zo ben ik ook te weten gekomen dat de tornado 50 tot 150 meter breed is geweest. Deze trok vanuit Nijmegen over Huissen, over Rheden, door de bossen van de Veluwezoom naar Dieren, Brummen en naar Oeken en Zutphen. Op de laatste plekken ben ik nog niet geweest.”