Mevrouw Buijs vijfde Zutphense die de honderd passeert

Mevrouw Buijs-van Berghem uit Warnsveld is sinds vandaag de vijfde Zutphense die een leeftijd kent met drie cijfers. Ze werd 100 jaar. Locoburgemeester Mathijs ten Broeke - met zijn 28 jaar slechts 72 jaar jonger dan mevrouw Buijs - ging op bezoek in Villa de Bouwkamp om haar te feliciteren.

Van Berghem werd geboren in Nijmegen op 19 juli 1918. In 1941 trouwde ze met meneer Buijs. Samen kregen ze vier kinderen; twee dochters en twee zonen. In 1966 kwam het gezin in Warnsveld wonen. Meneer en mevrouw Buijs waren actief betrokken bij de Protestantse Kerk in Warnsveld. Ook waren ze beiden actief als bestuurslid van verschillende verenigingen. De heer Buijs overleed in 1997 na een kort ziekbed op 81-jarige leeftijd.

Sinds 2013 woont mevrouw Buijs-van Berghem in een appartement met zorg in Woon-en Zorgvoorziening Villa de Bouwkamp in Warnsveld. Dat is vlak bij haar vorige woning, zodat de vele sociale contacten haar ook nu gemakkelijk kunnen blijven bezoeken. Mevrouw L. Buijs-van Berghem heeft 9 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Haar geest is nog scherp. Ze heeft geen recept voor ‘hoe word ik 100 jaar’. Wel is zij al bijna 80 jaar vegetariër. Ze weet dat gezond leven en positief staan in het leven belangrijk zijn om zo oud te mogen worden.

Oudste inwoner is 103 jaar