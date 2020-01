Michelinster voor Peter Gast uit Zutphen en zijn restaurant Graphite in Amsterdam

Anderhalf jaar geleden startte Gast zijn met Graphite in Amsterdam en sloot daarmee zijn sterrenverleden in het Schulten Hues in Zutphen af. Dat kreeg in 2004, twee jaar nadat ze openden de eerste Michelinster. Maar twee jaar geleden was het genoeg geweest. ,,Ik was nog heel jong toen ik die ster kreeg, 25 jaar”, vertelde hij eerder over de druk van zo’n Michelinster. ,,Het is een bekroning op je werk, maar ik merkte ook dat mensen soms teveel verwachtingen hadden door die ster. Daar werd ik wars en dwars van.”