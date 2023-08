Miljardair dwarsboomt afsluiten van laatste onbeveiligde overgang in Achterhoek

Lochems openlucht­the­a­ter pakt uit met toppers als Bløf: ‘Bij een bijzonder feestje horen bijzondere bands’

Er zijn de komende (zomer)maanden nog heel wat muzikale krakers te horen in het Lochemse openluchttheater. Roller Coaster bijvoorbeeld, van Danny Vera. Of Zoutelande, van Bløf. De programmering van het openluchttheater is dit jaar ambitieuzer dan ooit, met optredens van louter (dure) topbands. ,,We vieren dit jaar een bijzondere verjaardag en daar hoort een topprogrammering bij.’’