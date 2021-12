Miljoenensubsidie aangevraagd voor waterstoffabriek in Zutphen: dit is hoe die eruit moet gaan zien

Gratis maandver­band en tampons voor vrouwen en meisjes uit Zutphen die dit niet kunnen betalen

Meiden die zich ziekmelden voor school en vrouwen die niet naar hun werk gaan. Dat alles omdat ze geen geld hebben voor maandverband of tampons. Elke maand moeten ze de keuze maken tussen menstruatieproducten of bijvoorbeeld een brood. Dat moet in Zutphen afgelopen zijn en daarom kijkt de gemeente naar de mogelijkheid om aan deze inwoners gratis tampons en maandverband te geven.

16 december