Minder beklemmende regels in Zutphen rondom werk en inkomen

Met minder regels meer mogelijk maken. Dat is wat het college van burgemeester en wethouders in Zutphen wil bereiken als het gaat over zaken rondom werk en inkomen. Het voornemen is om bijna 40 procent aan lokale regels rondom de Participatiewet te schrappen. Om daarmee de focus te leggen op wat wél mag, in plaats van wat niet.

Het college wil negen verordeningen terugbrengen tot één document, zegt wethouder Annelies de Jonge. ,,Die verordeningen zijn moeilijk leesbare stukken. Er staat veel overbodige informatie in. Dat kan eenvoudiger en duidelijker. Maar belangrijker is dat er beklemmende regels in staan. Wij willen mensen juist ruimte bieden om mee te doen, om bijvoorbeeld uit een bijstandssituatie te raken. Dan moet regelgeving helpend zijn."

Belemmerend

Bijna de helft van alle tekst kan volgens De Jonge de prullenbak in. ,,Een van onze grootste opgaven is om meer mensen aan het werk te krijgen. Dan werkt regelgeving eerder belemmerend dan activerend. Ook willen we regels aanpassen en mogelijkheden verruimen. Bijvoorbeeld dat mensen tijdelijk ergens kunnen werken met behoud van uitkering als er concreet uitzicht is op een dienstverband."

Andere aanpassingen die het college voorstelt zijn onder meer de verhoging van de studietoeslag voor mensen met een handicap, van 50 naar 125 euro per maand, en het versoepelen van de meedoenregeling. Het is de bedoeling dat het inkomen voortaan getoetst wordt op de aanvraagdatum van de regeling en niet meer over een langere periode. ,,Mensen die tijdelijk geen inkomen hebben kunnen op die manier wel in aanmerking komen voor meedoen aan activiteiten", zegt De Jonge.

Aanjaagteam

De negen verordeningen zijn door de gemeente tegen het licht gehouden op verzoek van het zogeheten Aanjaagteam Werk(t). Dat is een onofficieel samenwerkingsverband tussen de gemeente Zutphen en allerlei instellingen, organisaties en bedrijven met als doel het verkleinen van de werkloosheid. ,,In het aanjaagteam zitten ook mensen die zelf in een uitkeringssituatie zitten", zegt De Jonge. ,,Vooral zij hebben hierom gevraagd."