Minder klachten over leerlingenvervoer PlusOV

Het gaat eindelijk weer de goede kant op met de regionale leerlingenvervoerder PlusOV. Het aantal klachten van ouders en leerlingen is de afgelopen tijd afgenomen. Bovendien is de organisatie bij PlusOV steeds beter op orde. Over de hele linie is een daling van het aantal klachten te zien.

Dat meldt het college in Zutphen in een memo aan de gemeenteraad.

PlusOV verzorgt sinds dit schooljaar het leerlingenvervoer in Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Voor die tijd was het bedrijf alleen in Apeldoorn actief. Meteen bij aanvang van het schooljaar deden zich flinke problemen voor, die vervolgens maandenlang aanhielden. Veel leerlingen, die afhankelijk zijn van het vervoer richting bijvoorbeeld speciaal onderwijs, werden niet opgehaald.

Problemen

Het samenwerkingsverband kampte bovendien met technische problemen en een tekort aan personeel en voertuigen. Ook ontbrak vaak de noodzakelijke begeleiding en een passend voertuig. De vervoerscentrale bleek moeilijk bereikbaar te zijn, slecht te communiceren en regelmatig afspraken niet na te komen.

Daling

Bij het zogeheten vraagafhankelijke vervoer, vervoer zonder vaste route, ligt het aantal klachten inmiddels weer onder de norm van 0,3 procent. Dat is het percentage gegronde klachten ten opzichte van het aantal ritten. Bij het routegebonden (leerlingen)vervoer ligt het aantal klachten met 0,43 procent weliswaar nog boven de norm, maar ook daar is een daling ingezet. De afhandeling van klachten verloopt steeds sneller, meldt het Zutphense gemeentebestuur. Bovendien is de personeelscapaciteit inmiddels op orde.

Evaluatie