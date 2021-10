Minister De Jonge moet uitleg geven over sluiting verloskamers in ziekenhuis Zutphen: ‘Waar eindigt dit?’

Het Lichtpunt in Zutphen biedt plek aan iedereen: ‘De kerk besteedde vroeger weinig aandacht aan niet-le­den’

27 september Waar Het Lichtpunt in Zutphen vroeger een gesloten circuit kon zijn, wil de kerk nu een plek bieden voor iedereen, ook voor niet-leden. De openstelling is onderdeel van de nieuwe koers die de kerk wil gaan varen. De kerk organiseert allerlei activiteiten, zoals werken in de naastgelegen moestuin. ,,Het zou mooi zijn als we extra leden krijgen, maar dat is niet het hoofddoel’’, stelt Jan Werkman, pastoraal medewerker van de kerk. Werkman is ook voorzitter van de werkgroep die de nieuwe site heeft opgesteld.