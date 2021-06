Minister over Gelre Zutphen: ‘Van sluiting van een ziekenhuislocatie of ontslag van personeel is geen sprake’

Wekenlang deden geruchten de ronde over het ziekenhuis in Zutphen. De intensive care of de Spoedeisende Hulp zou verdwijnen, er stonden banen op de tocht en misschien zou Gelre Zutphen wel een weekziekenhuis worden. Het ziekenhuis zelf hield de kaken stijf op elkaar, tot bestuursvoorzitter Michel Galjee aan de Stentor vertelde over de worsteling met de toekomstplannen van Gelre ziekenhuizen: ,,Er is te weinig geld om de toekomst gezond in te gaan.’’