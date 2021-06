Minister Van Ark snapt onrust over ziekenhuis Zutphen, maar: ‘We moeten vooruit kijken’

Jonge vrouw (18) zwaarge­wond na botsing met auto in Zutphen

28 mei Een jonge vrouw van 18 jaar is vanmiddag in Zutphen zwaargewond geraakt toen ze door een auto geschept werd. Het slachtoffer is eerst in de ambulance richting Nijmegen vervoerd. Halverwege nam de traumahelikopter het vervoer van het slachtoffer over.