Minister waarschuwt Gelre ziekenhuizen over uitkleden locatie Zutphen: ‘Eerst aantonen dat alles veilig kan’

Doorstart buurtsuper De Hoven van de baan, boodschap­pen­be­zor­ger Erik: ‘Het lukt me niet’

Het is Erik Rietman niet gelukt de supermarkt in de Zutphense wijk De Hoven over te nemen. De boodschappenbezorger van Attent, krijgt het niet voor elkaar om de pas gesloten buurtsuper voort te zetten. ,,De huur en de energielasten zijn het struikelblok.’’