Mireille (45) uit Warnsveld moet elk dubbeltje omdraaien, maar loopt dankzij speciale beurs straks wel met tassen vol nieuwe kleding de deur uit

Even de stad in om een nieuwe zomergarderobe uit te zoeken en met tassen vol T-shirts en luchtige broeken huiswaarts keren, is niet voor iedereen weggelegd. Zeker in deze hoogtijdagen van inflatie is het voor veel minima in Zutphen moeilijker dan ooit goed gekleed de deur uit te wandelen. Daarom organiseert Stichting Wie Goed Doet Goed Ontmoet (WGDGO) samen met Perspectief Zutphen en de Evangelische Gemeente Zutphen deze vrijdag en zaterdag voor de vierde keer een speciale kledingbeurs, waar mensen gratis hun garderobe mogen aanvullen.