Misdaadjournalist Korterink over zijn boek ‘de Holleeders’: ‘Schijthoer wil ik best aanpassen’

In de rechtbank van Zutphen diende de zaak van een ex-vriendin van Willem Holleeder, Nicky Visser en haar ex-man Christiaan Krawinkel tegen misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink en zijn uitgever Just Publishers. Korterink schreef het boek “de Holleeders” waarin hij verslag doet van rechtbankverslagen van de zaak Holleeder. Visser en Krawinkel willen vanwege bepaalde passages dat het boek uit de handel wordt genomen, een rectificatie en een schadevergoeding van 10.000 euro per persoon.

Tijdens de zitting zijn de eisers Visser en Krawinkel niet aanwezig, omdat, zo zegt haar advocaat Timmermans, ze dat te belastend vindt. Wat is er precies aan de hand? Nicky Visser heeft in 2006 een ontlastende verklaring afgelegd voor Holleeder, en heeft hem omschreven als een “lieve familieman”. Iets wat haar door de zussen Astrid en Sonja Holleeder niet in dank werd afgenomen. Tijdens het proces Holleeder heeft Astrid haar een ‘schijthoer’ genoemd en dingen over haar gezegd die niet waar zijn. Dat misdaadjournalist Korterink die dingen vervolgens in zijn boek heeft opgeschreven, terwijl die tijdens de zitting al werden betwist, vindt zij belastend voor haar en zorgt voor reputatieschade.

Schijthoer

Ondanks dat het boek al sinds april in de winkel ligt, zag de dochter van Visser het boek van Korterink toevallig toen ze op Schiphol was. Ze zag een passage over haar moeder in een hoofdstuk met de titel “schijthoer”. Visser en Krawinkel wonen beiden in München en zelfs tot daartoe worden ze sindsdien op het boek aangesproken.

Nu pas een probleem

De advocaat Kaaks van Korterink noemt de zaak Holleeder het proces van de eeuw. Hij maakt uitvoerig duidelijk dat Visser al veel eerder de publiciteit heeft gezocht destijds toen Holleeder in hongerstaking ging in 2006 omdat hij zijn advocaat niet mocht zien. Maar sowieso dat de kranten zo uitvoerig al over de zaak hebben geschreven dat het vreemd zou zijn dat dit boek nu een probleem is. Hij acht het aannemelijker dat de niet aflatende mediaandacht voor de zaak Holleeder tot ver in het buitenland eerder de schade bij Visser veroorzaakt dan het boek. ,,Als je publiekelijk maakt dat je een relatie bent aangegaan met een beruchte crimineel als Holleeder moet je de publieke belangstelling daarvoor voor lief nemen, net als de reputatieschade die je alleen al daarvan ondervindt.”

Schadevergoeding 10.000 euro

Korterink was bij alle rechtbankverslagen en tekende een miljoen woorden op waaruit hij een selectie van 60.000 in het boek bijeenbracht. Al in december stonden veel teksten online. Als ze toen bezwaar had gemaakt, had hij met haar willen praten en iets aan kunnen passen. Visser wil dat het boek uit de handel wordt genomen, een schadevergoeding van 10.000 euro en een rectificatie.

Ook haar inmiddels ex man Krawinkel wil 10.000 euro immateriële schadevergoeding, al wordt hij in het boek niet genoemd. Die schadevergoeding zou naar een goed doel gaan, om aan te tonen dat het haar niet om het geld gaat. Visser was de vriendin van Holleeder in de tijd dat hij vrij man was en zijn straf had uitgezeten na de Heineken ontvoering, vertelt haar advocaat. ,,Ze herkende zich niet in het beeld wat van Holleeder werd geschetst en wilde dat uit rechtvaardigheidsgevoel rechtzetten,” zegt haar advocaat.

Wederhoor

Korterink zou wederhoor moeten hebben toegepast meent de advocaat van Visser, en zorgvuldiger om moeten zijn gegaan met de verklaringen van de zussen Holleeder. Visser is bang om nu als “de schijthoer” door het leven te moeten gaan.

‘Best aanpassen’

Korterink geeft aan dat hij zeer graag met Visser had willen praten, dat hij zeer zorgvuldig is geweest en dat een weergave van rechtbank verslagen nooit wederhoor behoeft. Maar het hoofdstuk met de naam schijthoer wil hij bij een volgende druk best aanpassen. Naderhand zegt hij: “Het is allemaal behoorlijk contraproductief voor Nicky Visser, deze zaak. Dat ze het niet heeft over de online teksten op mijn website, maar alleen over het boek is al vreemd. Helaas voor mij worden die teksten nog veel meer bekeken. En ik kende die hele Krawinkel niet, maar door deze zaak ga ik er nu toch eens induiken.”