Mishandeling na doorrijden bij verkeersongeluk in Zutphen

Zutphense automonteur sleutelt zich naar wereldtitel in Zuid-Korea

6:00 'Wereldkampioen engine systems'. Jeroen Feenstra is het, sinds vrijdag 20 oktober. De 43-jarige automonteur van Herwers Hyundai in Zutphen sleepte de mondiale 'sleuteltitel' in de wacht in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, waar hij een week lang vertoefde. Hij bleek daar de beste en snelste in het oplossen van twee motorische problemen en streek de gouden plak op.