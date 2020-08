Moeder (50) dient klacht in tegen politie om arrestatie na zwembadrel in Almen: ‘Ze wilden me gek maken’

Video Politie­chef verdedigt optreden van agenten tijdens zwembadrel in Almen

14 augustus De plaatsvervangende politiechef in Oost Nederland, Pim Miltenburg, verdedigt het optreden van de politie in Almen en Zutphen van afgelopen zondag. Twee jongens werden na overlast bij het zwembad van Almen gearresteerd en dat escaleerde toen familie en vrienden verhaal kwamen halen bij het bureau in Zutphen. Agenten gebruikten wapenstokken en pepperspray. ,,Ze hebben beheerst en doortastend opgetreden.’’