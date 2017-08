Moeder Joël Alfarez doet verhaal op tv

video Cellomuziek, zang en gitaar: kleuren maar!

26 augustus Maarten Teekens op gitaar en Noam Staal op cello. Soms solo, soms samen, heel gevoelig bijvoorbeeld in het nummer 'And I love her' van The Beatles. Met Teekens als zanger. Te zien en te horen waren ze zaterdag op de Schupstoel in Zutphen. Met vóór zich een aanvankelijk groot leeg vel waarop Gerard de Bruyne, tekenaar, lijnen en vorm ging uitzetten, gehurkt en zelfs half liggend. Het was aan de kinderen – het publiek – om zijn tekening in te vullen en aan te vullen. Begeleid door muziek van The Beatles tot Bach.