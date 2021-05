Moeder van verongelukte backpacker Gerben (28) uit Zutphen: ‘Verdriet blijft, maar de natuur heelt’

Vordense Ilse beleeft donkere coronatij­den in Nepal: ‘De angst regeert en dat maakt me neerslach­tig’

6 mei Ilse Sapkota-Bennink leeft in een stad vol paniek. De geboren en getogen Vordense woont met haar man Shiva al veertien jaar in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. De stad zucht nu onder de tweede coronagolf die is overgestoken uit buurland India. Kathmandu is door een strenge lockdown veranderd in een spookstad, waarin de 39-jarige Ilse zich verre van senang voelt. ,,De angst regeert hier.’’