Moeder winkel uitgezet: Borstvoeding geven? Dat moet overal kunnen!

Gevecht om glasvezel in Lochem en Zutphen

5:00 Het is nog allerminst zeker dat er glasvezel komt in het buitengebied van Lochem en Zutphen. Een maand voor het verstrijken van de deadline heeft 32 procent van het potentiële aantal huishoudens en bedrijven zich aangemeld. Dat moet eind april minimaal 50 procent zijn. Complicerende factor is echter dat twee partijen die ondergrens nastreven.