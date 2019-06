Mogelijk ook Brummen en Zutphen getroffen door tornado Rheden

Zutphen is ook dit jaar weer de lichtstad van de Roparun

11:30 Een lint van waxinelichtjes, volle markten met een hossende menigte, livemuziek en een topsfeer. Deelnemers aan de Roparun kijken elk jaar weer uit naar de doorkomst in Zutphen. Daar krijgen zij een boost voor het laatste zware stuk, met onder andere ettelijke kilometers rennen over de duistere Veluwe. Zutphen en de Roparun (een estafetteloop van Hamburg én Parijs naar Rotterdam waarvan de opbrengst bestemd is voor palliatieve zorg voor mensen met kanker), het is een gouden combinatie. De Hanzestad is reeds viermaal op rij verkozen tot beste doorkomstplaats en werd daarvóór tweede. Wat is toch Het Geheim?