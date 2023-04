‘Momentopnamen’ aan IJssel van hooguit twee uur

BVC slaat zich ondanks nederlaag veilig, Dash-trai­ner Kuiperij maakt plaats voor nieuw trainers­duo

De mannen van BVC verzekerden zich zaterdagmiddag van minimaal nog een jaar in de tweede divisie B. De ploeg van trainer Gerard Janszen, van wie het maar de vraag is of hij komend seizoen nog langs de kant staat, verloor weliswaar met 3-2 bij concurrent Heyendaal, maar de twee punten waren genoeg voor handhaving.