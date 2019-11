MoonYard krijgt witte plaat, met De Dijk-drummer als producer

MoonYards aankomende elpee heeft een naam: Crescent heet-ie, er staan tien nummers op. In februari komt de plaat uit. De nummers zijn opgenomen met Antonie Broek als producer. Broek is drummer van De Dijk. Via Bennie Jolink, die al eens met Broek werkte, kwam MoonYard met hem in contact.

Moonyard, met leden uit Vorden en Zutphen, wordt gedragen door Stef Woestenenk zijn vocalen. Naast zijn frontmanschap in MoonYard is hij bekend sessiemuzikant van tributebands, die onder meer spelen op de Zwarte Cross en andere festivals.

Retrorock

Het album is voorzien van retrorock. Met invloeden van Eric Clapton, The Doors, Small Faces en The Who. ,,De eerste lp’s komen in gelimiteerde oplage uit, voor onze fans te bestellen. Ze zijn speciaal genummerd en de plaat is wit. Wit vinyl, dat zie je toch niet snel’’, zegt Woestenenk. ,,In februari hebben we een releaseparty, daar mogen genodigden komen. Dat zijn onder meer de mensen die de eerste persen hebben besteld van onze plaat.’’ De plaat kost twintig euro. ,,Via onze facebookpagina en website te bestellen.’’

Lp is het draagmiddel waar hun lievelingsmuziek op uitkwam; de sound uit de jaren zestig. ,,Daarom steken wij onze nek uit. We willen dat onze muziek via de platenspeler te beluisteren is en dat kan nu.’’