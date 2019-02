Moordenaar Diego U. trouwt achter tralies in Zutphen

Video | Serie Provincies geven miljoenen uit, maar wat doen ze nou eigenlijk?

21 februari Of het nou gaat om de aanleg van wegen, het laten rijden van treinen of bepalen waar ontwikkelaars woningen bouwen. De invloed van provincies in de regio is voor iedereen voelbaar. Ook komend jaar investeren provincies honderden miljoenen euro's. Desondanks blijft traditiegetrouw de helft van de kiezers weg tijdens de provinciale verkiezingen. ,,De enige manier om dat op te krikken is het invoeren van een opkomstplicht'', denkt hoogleraar Monique Leyenaar.