Mousa Nahimana (21): Van de derdeklasse amateurs in Zutphen tot international

Serieuze plannen voor ‘asowonin­gen’ in Zutphen

1 juni Zutphen onderzoekt de mogelijkheid voor Skaeve Huse in de gemeente. dat zijn containerwoningen voor overlastgevende inwoners die niet in andere woonvoorzieningen te plaatsen zijn. Binnen enkele maanden willen burgemeester en wethouders duidelijkheid hebben over het plan Skaeve Huse, in de volksmond ook wel ‘asowoningen’ genoemd.