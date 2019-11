Music All In Zutphen heeft deuren definitief gesloten

Platenwinkel Music All In is definitief verleden tijd. Eigenaar Arnold Kassenberg kondigde begin oktober aan te zullen stoppen na 45 jaar heeft en een kleine week geleden trok hij voor de laatste keer de deur van zijn Zutphense winkel achter zich dicht.

De tijd had Kassenberg ingehaald. Tegen muziekstreamingsdiensten Spotify en iTunes en internetgiganten als bol.com kon hij niet meer opboksen. Kassenberg hield in oktober een opheffingsuitverkoop. ,,Op donderdag 31 oktober was onze laatste dag’’, zegt Kassenberg. ,,We raakten de spullen grotendeels kwijt en verkochten op het laatst nog een voorraadje aan Concerto Recordstore in Amsterdam.’’

Kassenberg moet erg wennen aan het leven zonder platenzaak. ,,Dat geeft me een raar gevoel. Ik zit nu overdag thuis in plaats van in de winkel. Ik moet nog wat administratieve dingen afhandelen en daarna is de winkel helemaal uit mijn leven. Het zal wel even duren voordat ik daar aan gewend ben.’’

Walk-In