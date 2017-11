Music Bridges Festival in Zutphen: Iedereen die graag zingt, mag zich opgeven

Een volledig nieuwe uitvoering van de Matthäus Passion en een festival in het teken van Bach. Dat is in een notendop de gedachte achter het prestigieuze Music Bridges Festival, dat van 28 april tot en met 3 mei wordt gehouden in Zutphen en Amsterdam.

De leiding ligt bij Michael Gieler, de eerste violist van het Concertgebouworkest. Grote namen zoals Johannette Zomer (sopraan), Ivan Fischer (befaamd Hongaars dirigent) en Bo Tarenskeen (Theater Na de Dam) werken eraan mee. En in Zutphen starten twee Merels een amateurkoor dat moet schitteren tijdens het festival.

Daarin komen Zutphenaren, maar ook vluchtelingen. Merel Hubatka en dirigente Merel Harkink willen met het koor een brug slaan tussen professionele musici, vluchtelingen en Zutphenaren die uit zichzelf nooit met vluchtelingen, klassieke muziek of het concertgebouw in aanraking zouden komen. Muziek verbindt, redeneren de initiatiefneemsters. Hubatka: ,,Iedereen die graag zingt, mag zich opgeven voor ons koor. We willen een groep enthousiastelingen uit alle lagen van de Zutphense bevolking. Inclusief vluchtelingen.''

Ambitieus

,,Ja, het is best een ambitieus project'', vervolgt Hubatka. Want krijg het in minder dan een half jaar tijd maar eens voor elkaar dat circa 50 amateurzangers de koralen van de Matthäus Passion loepzuiver uit hun kelen krijgen. Hubatka: ,,Spannend. En uitdagend. Ons doel is om klassieke muziek uit die ivoren toren te halen. Maar we willen ook dat de muziek mensen verbindt. Dat de Zutphenaar dankzij het zingen bijvoorbeeld met andere ogen naar de vluchteling gaat kijken.''

Het is de bedoeling dat tijdens het Music Bridges Festival in Zutphen een 'crossover' concert wordt gegeven. Dat vindt plaats op 2 mei; bij goed weer in de buitenlucht bij Dat Bolwerck. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Buitensociëteit van Hanzehof. ,,Hazes meets Syrische volksmuziek, zeg maar'', vat Hubatka samen. ,,Het moet een unieke kruisbestuiving worden.''

De nieuwe, alternatieve Matthäus Passion wordt op 4 mei 2018 ten gehore gebracht, tijdens een groot eindconcert in het Amsterdamse Concertgebouw. Het koor van de beide Merels zal dan de koralen voor zijn rekening nemen.

Zangtechnische deel

Harkink is verantwoordelijk voor het 'zangtechnische' deel van het project. Hubatka - actief als schrijfster, en zangeres in de jazzgroep JazzTrack - neemt de organisatie van allerlei sociaal-maatschappelijke projecten voor haar rekening. ,,Dan kun je denken aan workshops van professionele musici voor vluchtelingen in het azc. Of een kunstproject met gevluchte kinderen dat moet uitmonden in een expositie.''