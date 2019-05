Muzikantenduo Anne en Arnan uit Zutphen maakt memorabele reis in busje Berry

Berry ziet er uitgeleefd uit. Het VW-busje staat in het centrum van Zutphen en is volgestouwd met spullen. In een van de vele rekjes aan een van de wanden staat zelfs nog een doosje eieren. Het bed is nagenoeg onvindbaar onder de prullaria. ,,We wonen weer even een poosje in Berry’’, zegt Anne. ,,Nog een maandje. Dan gaan we weer op reis. Zonder Berry dit keer. We vliegen, naar Mexico.’’