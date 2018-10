N348 bij Zutphen krijgt groen karakter, maar landschapskunst nog onzeker

Verdubbe­ling aantal asielzoe­kers in azc Zutphen

6:00 Het aantal mensen in het asielzoekerscentrum van Zutphen is per direct verhoogt van 400 naar 759. Het Centraal Orgaan asielzoekers (COA) en de gemeente Zutphen hebben gezamenlijk besloten de reservecapaciteit van het azc in te zetten.