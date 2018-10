N348 krijgt hoe dan ook een nieuw landschapskunstwerk

Stichting Achterhoek Toerisme mikt op 'belevings­cen­trum' in Lochem en Zutphen

11:30 In de VVV-panden in Lochem en Zutphen komen volgend jaar zogenoemde 'belevingscentra of inspiratiecentra'. Ze zijn mogelijk de eerste in een reeks van dit soort centra dat de komende jaren in de Achterhoek komt. Initiatiefnemer hiervan is de Stichting Achterhoek Toerisme.