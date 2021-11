Na 66 strafschoppen krijgt bekerduel tussen FC Zutphen en Sparta Enschede pas een winnaar: ‘Ik heb dit nog nooit meegemaakt’

Je hebt strafschoppenseries waar maar geen einde aan komt. De junioren van FC Zutphen onder 17-1 en Sparta Enschede onder 17-1 maakten het zaterdag wel heel erg bont en spannend. Maar liefst 66 penalty’s en de lokale VAR moesten er aan te pas komen voordat er een winnaar bekend was in het bekerduel.

Het bekerduel tussen de beide juniorenteams kende een einde dat Hitchcock niet had kunnen bedenken. Nadat FC Zutphen en Sparta Enschede elkaar in de reguliere speeltijd op 2-2 hielden moesten strafschoppen uiteindelijk de doorslag geven.

Tot zover niets opmerkelijks. Maar in de strafschoppenreeks die volgde duurde het ruim zestig strafschoppen voordat er een winnaar aangewezen kon worden. ,,De serie duurde zo’n beetje net zo lang als de gehele tweede helft”, aldus Sparta-trainer Geerco Holtkamp.

FC Zutphen kwam na 66 penalty’s als winnaar uit de bus. En daarvoor hadden de Zutphenaren de hulp nodig van de lokale VAR. ,,De grensrechters stonden tijdens de penalty’s op de achterlijn. Die van ons filmde alles met zijn telefoon’’, legde FC Zutphen-trainer Tom de Haan uit. ,,Hij bleef maar filmen want het duurde maar en het duurde maar.”

VAR

Bij strafschop nummer 65 leek Sparta opnieuw raak te schieten. Via de binnenkant van de paal en de Zutphense doelman dachten de Enschedeërs op voorsprong te komen in de strafschoppenreeks. ,,Hun grensrechter wiebelde ook heel slim met de vlag om aan te geven dat ‘ie zat”, aldus De Haan.

Twijfel bij de scheidsrechter van dienst zorgde ervoor dat hij de hulp inschakelde van de Zutphense VAR. ,,Hij zei: wacht even, ik ga even naar de VAR kijken. Hij maakte ook echt dat VAR-gebaar. Daarna liep hij naar onze grensrechter toe om op zijn telefoon te kijken of de bal over de lijn was. Toen bleek dat de bal niet over de lijn ging.”

Trainen

FC Zutphen kreeg vervolgens de mogelijkheid om het duel te beslissen en faalde ditmaal niet, waardoor het duel na 66 strafschoppen eindelijk een winnaar kreeg. De Haan: ,,Ik loop al heel lang mee in het voetbal maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat je zoiets unieks hebt meegemaakt is fantastisch. En dat je de wedstrijd winnend afsluit is helemaal het mooiste.”

Bovendien bleek het met de penaltykunsten van de Zutphenaren, die in totaal slechts drie strafschoppen misten, wel snor te zitten. ,,Of we afgelopen week op penalty’s hebben getraind? Nee, dat niet. En dat gaan we maandag ook niet doen. Dat dat hebben we vandaag genoeg gedaan’’, besloot De Haan.

